Cidades Hospital das Clínicas adota teste bom e barato da UFG para Covid-19 Universidade vai tornar pública a tecnologia criada por pesquisadores da instituição

Cerca de um ano após o início do trabalho de um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Goiás (UFG), o Hospital das Clínicas (HC), que é vinculado à instituição, já está utilizando em sua rotina diária o teste RT-LAMP, que detecta o RNA do coronavírus (Sars-CoV-2) desde os primeiros sintomas, permitindo agilidade no isolamento e no tratamento do paciente. “T...