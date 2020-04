A Associação de Combate o Câncer em Goiás (ACCG) lançou uma vaquinha virtual com o objetivo de arrecadar R$500 mil e criar fundo de emergência que garanta o funcionamento do Hospital de Câncer Araújo Jorge. Isso porque, só no último mês, na compra de máscaras e luvas, a unidade gastou R$100 mil a mais do que normalmente. Além disso, as doações recebidas pela ACCG diminuíram de forma considerável e a unidade já considera a possibilidade agravamento da infecção pelo novo coronarívus.

De acordo com a ACCG, no último mês de março foram utilizadas 70 mil máscaras e 350 mil luvas no hospital, que aumentou as despesas em R$ 100 mil. A associação também está levando em consideração a estimativa do Instituto Nacional de Câncer (Inca) que prevê 625 mil novos casos da doença em 2020, sendo 21.210 em Goiás.

Para ajudar, basta acessar o link https://bit.ly/2V8O55t ou entrar em contato com o Setor de Desenvolvimento Institucional da ACCG, pelo WhatsApp (62) 98589-8828.