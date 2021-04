Há seis anos o artesão Samuel Alfredo Hernandez Garcia, de 61 anos, morador de Goiânia, descobriu um câncer de próstata. Desde então é um dos milhares de pacientes que buscam tratamento no Hospital Araújo Jorge (HAJ), unidade da Associação de Combate ao Câncer de Goiás (ACCG). No último mês, ele foi comunicado que teria de ser submetido a sessões de radioterapia, tornando-se assim um dos quatro primeiros pacientes a utilizar o novo acelerador linear da instituição, equipamento com tecnologia de ponta, que reforça a posição do HAJ como uma ilha de excelência no Brasil no que se refere ao tratamento oncológico. Estima-se que este ano Goiás terá 21 mil novos casos de câncer.

Com o Infinity, nome do equipamento fabricado pela sueca Elekta, o HAJ espera reduzir em até 60% o tempo das sessões de radioterapia e em até 50% o período de tratamento. “É um fato importante e nos deixa muito felizes”, comemora o chefe do Setor de Radioterapia do hospital, Jean Teixeira de Paiva, há 25 anos atuando na unidade.

Ele explica que há razões adicionais para celebrar. “O aparelho, que custa R$ 12 milhões, foi comprado com recursos próprios, um mérito da atual gestão, que tem o compromisso de consolidar a instituição como hospital de excelência. É uma grande conquista. Vamos oferecer à população um serviço com alta tecnologia e, como formamos novos profissionais especialistas, eles estarão ainda mais capacitados”, diz.

A estrutura radioterápica do HAJ, de acordo com Jean Teixeira de Paiva, não se enquadra nos resultados apresentados pelo Censo de Radioterapia divulgado em 2019 pelo Ministério da Saúde, que mostrou que, dos 363 aceleradores lineares existentes no Brasil, 122 estão obsoletos (leia abaixo). A unidade hospitalar da ACCG está acima desta média ao manter em funcionamento outros dois aparelhos, um de oito anos e outro com 20 anos de uso, cuja substituição vem sendo programada. “Estamos pleiteando isso junto ao Estado ou através de emendas parlamentares”, explica o radio-oncologista.

Mais de 80% dos pacientes que buscam a ACCG são atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). No ano passado mais de 63 mil pessoas buscaram tratamento na instituição. É o caso do artesão Samuel, que comemora o fato de ter sido selecionado para estrear o Infinity no HAJ. “É um equipamento de ponta e minha expectativa é que ele seja menos agressivo em outros órgãos, próximos à próstata”, diz.

É exatamente o que acontece, como explica o médico Jean Teixeira de Paiva. “A toxicidade nos tecidos vizinhos é reduzida e a gente consegue dar uma alta radiação na área tumoral, o que reduz o tempo de tratamento.” Os quatro pacientes que já fazem sessões radioterápicas no Infinity estão sendo acompanhados pelo fabricante.

Em comparação aos equipamentos em funcionamento no HAJ, o novo acelerador linear reduz consideravelmente o número de sessões de radioterapia. No caso de câncer de câncer de próstata, pode cair de 40 para 20 e de mama, de 28 para 15 sessões. Redução maior ainda é percebida para o câncer de pulmão, que de 34 pode chegar a apenas 5 sessões.

Esta realidade impacta positivamente na vida do paciente, em especial aquele que precisa se deslocar de outras cidades para Goiânia. O Setor de Radioterapia do HAJ atende em média 250 pacientes por dia. Com o Infinity em pleno funcionamento, o que ocorrerá já na primeira semana de maio, esse número saltará para 350/dia.

O radio-oncologista Jean Teixeira de Paiva reforça que a conquista é enorme, mas que ainda há outra batalha a ser vencida porque algumas das técnicas de tratamento oferecidas pelo Infinity não são autorizadas nem pelo SUS nem pela maioria dos planos de saúde.

“Embora sejam reconhecidas pela sua eficácia, por ajudarem a reduzir drasticamente a área tumoral, são tecnologias muito recentes no Brasil. Posteriormente vamos ter uma discussão com o SUS e com os planos de saúde para debater a questão da remuneração”, diz.

País tem aparelhos obsoletos

No final de 2019 o Ministério da Saúde (MS) divulgou um levantamento realizado no ano anterior sobre os serviços de radioterapia instalados no Brasil visando a ampliação do procedimento pelo SUS. O estudo revelou o número de equipamentos nas redes pública e privada, a vida útil, os modelos obsoletos, a infraestrutura das salas de tratamento e a capacidade técnico terapêutica. Foram alvo do censo 249 serviços autorizados a funcionar pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), mas responderam aos questionamentos 242, dos quais 162 são serviços integrados a hospitais habilitados a atendimentos oncológicos pelo SUS.

Dos 363 aceleradores lineares identificados pelo levantamento, 122 (34%) foram considerados obsoletos pelos fabricantes. Dos 251 aparelhos habilitados para atendimento pelo SUS, 95 (38%) seriam obsoletos. O quadro é ainda pior porque um dos fabricantes anunciou que, em 2022, alguns modelos, 40 equipamentos, estarão totalmente em obsolescência, sem assistência técnica. Se não forem trocados, no ano que vem 51% dos aceleradores lineares em funcionamento pelo SUS estarão velhos demais.

O chefe do Setor de Radiologia do HAJ, Jean Teixeira de Paiva, explica que os aceleradores lineares são equipamentos robustos e podem durar até 20 anos, mas chega um momento em que o fabricante deixa de produzir peças de reposição.

Segundo o estudo do MS, dos sete aceleradores lineares que estavam em funcionamento em Goiás em 2018, seis eram habilitados pelo SUS. Três deles estavam no HAJ, mas no ano passado um foi desativado para dar lugar ao Infinity, que por ser um equipamento de alta tecnologia ainda não entrou no rol de serviço essencial na rede pública. Conforme a Sociedade Brasileira de Radioterapia (SBRT), em média, seis de cada dez pacientes oncológicos vão passar, em algum momento, por tratamento com radiação ionizante.