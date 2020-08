Cidades Hospitais privados terão que informar taxa de internações de pacientes com Covid-19 e outras doenças Medida foi publicada em portaria do Ministério da Saúde quase seis meses após registro do primeiro caso no país e três meses após recomendação do MPF-SP

Hospitais privados, incluindo aqueles que não atendem a pacientes do SUS, serão obrigados a informar dados do total de internações hospitalares enquanto durar a emergência pela epidemia de Covid-19. A medida consta de uma portaria do Ministério da Saúde publicada nesta quinta-feira (20) no Diário Oficial da União. Medida semelhante já havia sido adotada em ...