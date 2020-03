A prefeitura de Rio Verde assinou decreto, nesta sexta-feira (27), que inclui a possibilidade de utilização de unidades hospitalares privadas, conveniadas ou não, para internação de pacientes e realização de procedimentos cirúrgicos por servidores e prestadores de serviço da rede municipal de Saúde.

De acordo com o texto, a medida será tomada em caso de aumento da demanda de leitos de enfermaria do Hospital Municipal Universitário para tratamento de pacientes com o novo coronavírus. Assim, quem já estava internado na unidade pública deve ser transferido para os leitos de hospitais particulares.

A contrapartida é o pagamento posterior de uma indenização, seja a unidade conveniada ou não. Junto com os pacientes, devem ser realocados, também, os servidores que estiverem cuidando dos respectivos casos. Da mesma maneira, as cirurgias de urgência e emergência deverão ser realizadas nos novos locais, mas por médicos da rede pública.

Por fim, o decreto alerta que outras demandas podem ser requisitadas pelo secretário Municipal de Saúde aos hospitais privados. A validade da decisão é a mesma do decreto de Emergência em Saúde Pública, assinado pela prefeitura quando se confirmou o primeiro caso em Rio Verde.