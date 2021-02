Cidades Hospitais privados de Goiânia têm apenas mais 15 vagas de UTI para Covid-19 Rede atingiu 86,5% de ocupação nesta sexta-feira (19). Das 10 unidades com números atualizados, seis estão com 100% dos leitos ocupados

Seis dos 12 hospitais privados que atendem Covid-19 em Goiânia estão com 100% de lotação dos leitos de UTI destinados ao tratamento da doença. No meio da tarde desta sexta-feira (19), a rede atingiu 86,5% de ocupação geral, com 96 das 111 leitos ocupados, restando apenas 15 vagas. Com números levantados às 15h30, entre as 10 unidades com números atualizados, a list...