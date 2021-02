Cidades Hospitais privados ameaçam deixar de atender pelo Imas Instituto que presta assistência a servidores da Prefeitura de Goiânia estabeleceu cotas

O Sindicato dos Trabalhadores do Município de Goiânia (Sindigoiânia) quer que as mudanças no sistema de cotas do Instituto Municipal de Assistência à Saúde e Social (Imas) sejam revistas de imediato. O protesto é contra a redução do repasse aos hospitais privados. Para a entidade, a medida coloca o servidor em risco durante momento delicado na saúde, lembrando da pandemia de ...