Cidades Hospitais particulares sofrem com escassez de insumos em Goiás No pior momento da pandemia, Ahpaceg afirma que hospitais particulares estão com dificuldade para obter relaxantes musculares que auxiliam na intubação de pacientes e cateteres que são usados em oxigenioterapia

Em meio ao pior momento da pandemia da Covid-19, os hospitais da rede particular de Goiás estão enfrentando dificuldades para encontrar alguns insumos usados no tratamento de pacientes infectados pelo coronavírus (Sars-CoV-2). Além da dificuldade de obtenção de insumos, as unidades da rede se deparam a superlotação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O presid...