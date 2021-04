Cidades Hospitais públicos do interior de Goiás vão receber usinas de oxigênio para tratamento de Covid-19 As centrais, adquiridas pelo MPT e Justiça do Trabalho por mais de R$ 2,5 milhões, vão atender unidades de Porangatu, Campos Belos e Águas Lindas de Goiás

Três hospitais públicos estaduais instalados em Porangatu, Campos Belos e Águas Lindas de Goiás vão receber usinas de oxigênio medicinal adquiridas pelo Ministério Público do Trabalho com aval da Justiça do Trabalho. Pedido neste sentido foi feito pelo secretário de Saúde, Ismael Alexandrino, no dia 23 de março diante do agravamento da pandemia de Covid-19 e da dificuldade p...