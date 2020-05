Cidades Hospitais estaduais de Goiás têm 264 afastados por Covid-19 Hugo, em Goiânia, tem 60,6% dos casos de licenças de profissionais de saúde por suspeita ou confirmação do novo coronavírus. Hugol é segundo em registros

Os hospitais da rede estadual de saúde de Goiás têm 264 profissionais afastados por suspeita ou confirmação do novo coronavírus (Sars-CoV-2). Deste total, 84 testaram positivo para a doença, o restante tem sintomas e aguarda o resultado do exame ou está licenciado preventivamente por ter tido algum contato de risco com alguém doente. Mais da metade dos registros (60,6...