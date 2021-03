Cidades Hospitais de Goiás registram alta do consumo de oxigênio Acréscimo na utilziação de insumo essencial para pacientes com Covid-19 faz gestores monitorarem estoques

O aumento no número de internação de doentes graves com coronavírus tem refletido na maior demanda por oxigênio nas unidades de Saúde de Goiás. Na rede estadual, o Hospital de Urgências de Trindade (Hutrin), chegou a ter um crescimento de 500% no uso de oxigênio ao mês, depois que voltou a receber pacientes com a Covid-19. No Hospital e Maternidade Municipal Célia Câmara (H...