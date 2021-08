Cidades Hospitais brasileiros temem avanço da variante delta Preocupação envolve dificuldade na reposição de médicos e outros profissionais de saúde após quase um ano e meio de pandemia no País

Com o avanço da variante delta do coronavírus no país e provável aumento de novas internações por Covid-19 como já ocorre na Europa e nos Estados Unidos, uma nova preocupação ronda os gestores de hospitais públicos e privados: a dificuldade de reposição de médicos e outros profissionais da saúde.O problema se agravou durante a pandemia, quando uma parte do contingente fo...