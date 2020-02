Cidades Horas antes de morrer em acidente em Anápolis, mulher posta mensagem sobre gratidão Mayara Dayane, 30 anos, estava na moto que caiu do viaduto do trevo da Havan, na BR-153, em Anápolis, neste domingo (2)

Horas antes de sofrer acidente de moto na tarde deste domingo (2), Mayara Dayane, 30 anos, postou no Instagram mensagem sobre gratidão e amor. Ela estava na garupa de uma motocicleta que caiu do viaduto do trevo da Havan, na BR-153, em Anápolis. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor da moto perdeu o controle do veículo. “Não economize amor, nem colo...