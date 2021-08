Cidades Homofobia: policial militar é afastado após agredir e ameaçar homem em mercearia de Goiânia De acordo com a vítima, o policial, que estava de folga, começou a xingá-lo sem motivação

Um policial militar foi afastado de suas funções após agredir e ameaçar com uma arma de fogo um homem que fazia compras em uma mercearia no Parque Acalanto, em Goiânia, na noite da última segunda-feira (9). A ação de Alessandro de Oliveira Lopes, que estava de folga, foi filmada por imagens de câmera de segurança do estabelecimento. De acordo com a vítima, em ent...