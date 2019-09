Cidades Homicídios no Brasil têm queda de 10% em 2018; letalidade policial sobe Taxa de assassinatos é a menor desde 2011, aponta Fórum de Segurança Pública

O Brasil registrou 57.341 homicídios ao longo de 2018, o equivalente a 157 casos por dia, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira, 10, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O número representa uma queda de 10,4% em relação aos registros de 2017, ano em que a briga entre facções fez a violência no País bater recorde. A quantidade de assassinatos do ano p...