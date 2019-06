Cidades Homicídios de mulheres crescem acima da média nacional Estudo do Ipea mostra índices de 2017. Taxa geral de homicídios no país aumentou 4,2% enquanto das mulheres cresceu 5,4%

A edição do Atlas da Violência deste ano mostra que a taxa de homicídio de mulheres cresceu acima da média nacional em 2017. O estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública revela que, enquanto a taxa geral de homicídios no país aumentou 4,2% na comparação 2017-2016, a taxa que conta apenas as mortes d...