Cidades Homicídio é registrado dentro de galeria na região da 44, em Goiânia Homicídio seria um possível acerto de contas

Atualizada às 13h01 O vendedor de uma loja, que fica dentro de uma galeria na Rua 67B, na região da 44, em Goiânia, foi assassinado no local com dois tiros na cabeça, por volta das 12h30 desta sexta-feira (02). De acordo com o comandante da GCM na região da 44, o homicídio seria um possível acerto de contas. Segundo a assessoria da AER44, ...