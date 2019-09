Cidades Homens tentam roubar pacientes em hospital e são surpreendidos por policial à paisana, em Goiânia Tentativa de assalto ocorreu no Hospital Santa Catarina, localizado no Centro da capital, na manhã dessa sexta-feira (20)

Três homens entraram no Hospital Santa Catarina, localizado no Centro de Goiânia, e fizeram pacientes e funcionários reféns durante um assalto na manhã dessa sexta-feira (20). Imagens de câmeras do hospital mostram o momento em que os suspeitos rendem as vítimas. Segundo a PM, dois homens entraram no hospital e outro suspeito acompanhou a ação do lado de fora. O sargen...