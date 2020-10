Cidades Homens são presos com mais de 80 pinos de cocaína em Rio Verde Cães farejadores ainda encontraram duas porções de droga escondidas dentro de roupas e uma balança de precisão

Dois homens foram presos na última terça-feira (06) com mais de 80 pinos com cocaína, em uma casa, no Parque dos Girassóis, em Rio Verde. De acordo com a Polícia Militar, após receber uma denúncia, a Companhia de Políciamente Especializado (CPE) foi até a residência e lá encontrou os suspeitos. Com o apoio de cães farejadores, eles localizaram os pin...