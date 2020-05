Cidades Homens que planejavam roubo de gado em Rio Verde são presos Um deles já tinha mandado de prisão. Polícia também encontrou com a dupla uma espingarda

Dois homens que planejavam um roubo de gado em uma propriedade rural de Rio Verde foram presos no domingo (17). Segundo a Polícia Militar (PM), durante patrulhamento no setor Jardim Goiás, um veículo VW Gol com placa de Jataí e dois ocupantes foi abordado. A equipe do Comando de Policiamento Especializado (CPE), constatou que um deles tinha antecedentes criminais e havi...