Cidades Homens estão se vacinando menos que mulheres contra a Covid-19 em Goiás Diferença na cobertura vacinal entre homens e mulheres é maior entre os mais jovens e reflete descuido masculino com a saúde

Na corrida da vacinação contra a Covid-19 em Goiás, os homens estão perdendo para as mulheres. Isso porque eles estão se imunizando, proporcionalmente, menos do que elas. A diferença é maior no grupo com idade entre as pessoas com idade entre 20 e 49 anos. A baixa procura dos deles por cuidados com a própria saúde reflete no referido número. Para se ter ideia, e...