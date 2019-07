com informações do G1

Tylara Pinheiro com informações do G1

Dois homens foram presos acusados de torturar e estuprar uma mulher na madrugada desta quarta-feira (31), em Gurupi, no sul do Tocantins. A Polícia Militar revelou que a vítima reconheceu a voz de um ex-namorado durante a ação dos criminosos. Uma criança estava na residência.

Segundo informações da PM, era por volta de meia-noite quando os suspeitos pularam o muro e invadiram a casa da mulher, de 33 anos, no setor Alto do Boa Vista. Eles estavam encapuzados e teriam torturado e estuprado a vítima por duas horas. Além de ser violentada sexualmente, a mulher ainda teve parte da orelha cortada. Ela está internada no hospital regional do município.

A PM ainda confirmou que uma criança, de dois anos, estava na residência e presenciou os crimes. Em depoimento, a vítima contou que reconheceu a voz de um dos suspeitos, que seria um ex-namorado dela, de 51 anos.

De acordo com o site G1, a faca usada pelos suspeitos para torturar a vítima foi apreendida pela PM, junto com outros aparelhos eletrônicos levados da residência durante a madrugada.