Homenagens e emoção marcam adeus a PM morto em Aparecida de Goiânia

“Mesmo com o risco da própria vida”, gritaram policiais militares da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) na entrada do Cemitério Municipal Jardim da Esperança, zona rural de Aparecida de Goiânia, na tarde desta terça-feria (24), enquanto passava o caixão com o corpo do soldado Walisson Miranda Costa, de 28 anos. A frase faz parte do juramento do policial mil...