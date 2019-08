Cidades Homem visto em padaria pode ser detento provisório que fugiu da CPP em Luziânia Circuito de câmeras registrou um homem, supostamente Rodolfo de Lima Pereira, de 35 anos, com uma sacola em uma das mãos descendo as escadas do local

*Atualizada às 17h56 O detento provisório, Rodolfo de Lima Pereira, de 35 anos, fugiu, na manhã desta terça-feira (6), da Casa de Prisão Provisória (CPP) de Luziânia, na região do Entorno do Distrito Federal (DF). Um circuito de câmeras registrou quando um homem, suspostamente Rodolfo, sai de uma padaria com uma sacola em uma das mãos e foge. Nas imagens tam...