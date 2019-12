Cidades Homem vestido de mulher tenta fazer prova do Detran no lugar da mãe e é preso, em RO Uma servidora da comissão examinadora do Detran desconfiou que a pessoa que realizava a prova não era a mesma do documento de identidade apresentado aos avaliadores

Um mecânico de 43 anos foi preso nessa terça-feira (10), no distrito de Nova Mutum Paraná (RO), ao se vestir de mulher e tentar fazer a prova prática do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) no lugar da mãe. Heitor Márcio Schiave usava uma saia longa e maquiagem. Após ser preso, foi acusado de estelionato e falsidade ideológica. Segundo o poder judiciário do Par...