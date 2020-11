Cidades Homem usa remédio para causar aborto em companheira durante o sexo e é preso em flagrante Giuliano Augusto Trondoli Cunha foi preso em 15 de novembro e saiu sob fiança de R$ 10 mil

Na noite do dia 14 de novembro, um sábado, Tamires, 32, que preferiu não ter o sobrenome divulgado, teve sexo com Giuliano Augusto Trondoli Cunha, com quem se relacionava desde janeiro deste ano. Giuliano Trondoli inseriu na vagina de Tamires três comprimidos de Cytotec, um medicamento abortivo e de uso restrito do SUS, que a levaram a ter um aborto. Trondoli foi preso e...