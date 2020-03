O caso positivo para o novo coronavírus (Covid-19) em Hidrolândia, na região metropolitana de Goiânia, é de um homem de 34 anos, advogado que esteve em viagem com a família para a Espanha e Portugal na primeira quinzena de março. Ele chegou na capital no dia 14 de março, onde tem residência fixa, e fez consulta médica no dia 16. Realizou exame para Covid-19 por conta própria em laboratório particular no dia 18 e desde então encontra-de em isolamento em um sítio de um condomínio horizontal em Hidrolândia.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do município só teve conhecimento da estadia do paciente no local depois que ele passou a publicar a sua situação em redes sociais, a partir do dia 23, quando obteve o resultado do exame. Segundo informou à SMS, caberia ao laboratório no qual fez o teste a notificação às autoridades e, por isso, ele apenas fez o isolamento, seguindo as normas do Ministério da Saúde (MS). As autoridades municipais passaram a monitorar o caso na terça-feira (24), ainda sem saber se a notificação ficaria com Hidrolândia ou Goiânia.

De acordo com informações da prefeitura de Hidrolândia, como ele vem sendo acompanhado por uma equipe médica da cidade, a notificação foi feita por eles à Secretaria de Estado de Saúde (SES-GO), sendo o único caso confirmado descrito no município. A prefeitura informa ainda que o paciente não apresenta mais qualquer sintoma da doença, mas permanece isolado dos outros quatro familiares que estão no sítio e também viajaram para a Europa. Um dos familiares, que apresenta sintomas de resfriado, realizou teste para Covid-19 e aguarda resultado.

Os outros três familiares, mesmo tendo feito a viagem e entrado em contato com o paciente, não realizaram os testes até então, por estarem assintomáticos. Ele contou aos agentes da SMS que não fez novo exame e nem nos demais parentes por não conseguir kits nos laboratórios de Goiânia. Segundo a recomendação do médico de Hidrolândia, o paciente vai permanecer em isolamento total pelo menos até o dia 2 de abril, quando será realizado novo exame para verificar se ele já está curado e receber alta.