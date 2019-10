O vídeo de um homem que tenta exterminar insetos do seu quintal viralizou nos últimos dias. Isso porque ele explodiu o gramado da casa onde mora durante a tentativa, que foi gravada pelas câmeras de segurança. O caso aconteceu em Enéas Marques, no Paraná, na última sexta-feira (18), com o caminhoneiro Cesar Schmitz. “Fiquei pasmo e tremendo por causa do susto”, disse ao site G1.

Schmitz relatou que jogou veneno em spray em uma fossa para tentar matar baratas. Depois, ao ver que foi um ato ineficaz, colocou gasolina. Em seguida, riscou fósforos e jogou no local. Ele acredita que o gás metano do veneno em spray com o fogo causou a detonação. O homem estava próximo de dois cachorros no quintal, mas os três não se feriram.

O caminhoneiro disse ainda que a explosão estourou canos de um dos banheiros da casa. Apenas nesta segunda-feira (21) ele conseguiu limpar toda a bagunça. Mas as baratas, segundo ele, morreram.

Vale ressaltar, porém, que o Corpo de Bombeiros alerta para a utilização de produtos altamente inflamáveis, como esses, que podem causar explosão e incêndio de grandes proporções se for utilizado dentro de casa, além de trazer perigo à vida de quem está próximo.