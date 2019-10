Cidades Homem tenta matar a namorada e depois dá 13 facadas em menino que tentou salvar a mãe Ao presenciar o crime, no Dia das Crianças, o garoto de 4 anos foi cruelmente assassinado

O estudante de direito Edilton Araújo Andrade foi preso suspeito de tentar assassinar a namorada, Manuela Silva Costa Martins, de 29 anos, em Santo Antônio de Jesus, na Bahia. O crime ocorreu no último sábado (12), no Dia das Crianças, no apartamento do casal. Na ocasião, o filho da mulher, Miguel Martins Pita Costa, de 4 anos, presenciou a cena e tentou salvar a...