Homem tenta furtar casa, mas cai de telhado e morre em Formosa

Um homem morreu, na madrugada desta segunda-feira (6), após cair do telhado de uma casa durante uma tentativa de furto no setor Pampulha, em Formosa, no entorno do Distrito Federal. A Polícia Militar (PM) informou que os moradores da residência acordaram com o barulho de passos no telhado. No entanto, o teto cedeu e o suspeito acabou caindo entre a sala e a cozinha d...