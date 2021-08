Cidades Homem tenta atravessar de bicicleta a GO-070 e é atropelado por ônibus do Eixão Vítima foi levada desacordada para o Hugol

Um homem foi atropelado por um ônibus do Eixo Anhanguera enquanto tentava atravessar de bicicleta a rodovia estadual GO-070. O acidente ocorreu no final da tarde desta quarta-feira (11). Informações preliminares do Corpo de Bombeiros dão conta que a vítima ficou desacordada após ser atingida pelo ônibus. A corporação enviou uma unidade de resgate e uma unidade avança...