Cidades Homem tem pé decepado em acidente na GO-070, em Goiânia Samu explicou que devido a força da batida, o homem perdeu o pé na mesma hora

Um homem teve o pé arrancado durante um acidente, na manhã desta quarta-feira (31), na GO-070, no Setor Triunfo, em Goiânia. De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima estava em uma motociclista com outra pessoa quando bateu em um carro. Com a força da batida, o homem perdeu um dos pés na mesma hora. A outra pessoa...