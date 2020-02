Cidades Homem suspeito de ter coronavírus resolve deixar hospital em São Paulo O homem havia voltado de uma viagem à Itália e apresentava sintomas de gripe. Um primeiro teste havia sido feito e dado negativo para o coronavírus

Um paciente que estava sendo atendido nesta quinta-feira, 27, no Hospital São Paulo, com suspeita de estar infectado com o coronavírus, foi embora sem que os testes tivessem terminado. O homem havia voltado de uma viagem à Itália e apresentava sintomas de gripe. Um primeiro teste havia sido feito e dado negativo para o coronavírus. No entanto, segund...