Cidades Homem suspeito de tentar matar motorista de aplicativo de transporte tem prisão preventiva decretada Decisão foi tomada pela Justiça em audiência de custódia realizada na tarde de hoje

Atualizada às 17h50 O jovem suspeito de participar de tentativa de assassinato contra um motorista de aplicativo de transporte individual na noite dessa quinta-feira (24) teve a prisão em flagrante convertida em preventiva durante audiência de custódia realizada na tarde desta sexta-feira (25), no Fórum Civil de Goiânia. O crime ocorreu no Residencial C...