Cidades Homem suspeito de tentar matar a companheira e o sogro a facadas é preso em Rio Verde De acordo com a PM, a motivação foi por ele não aceitar o fim do relacionamento com a vítima

Um homem foi preso na tarde de sábado (5), em Rio Verde, suspeito de tentar matar a companheira e o sogro a facadas. De acordo com a Polícia Militar (PM), a mulher está em processo de separação do suspeito e que a tentativa de duplo homicídio foi motivada por ele não aceitar o fim do relacionamento com a vítima. Ainda segundo a corporação, o crime só não foi ...