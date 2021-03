Cidades Homem suspeito de matar deficiente a pauladas é preso em Mineiros O crime teria ocorrido na casa da vítima, no setor São Geraldo em Goiânia, no dia 2 de janeiro deste ano

Um homem foi preso na última quarta-feira (3) na cidade de Mineiros, suspeito de matar a pauladas um deficiente de 53 anos. O crime teria ocorrido na casa da vítima, no setor São Geraldo, em Goiânia, no dia 2 de janeiro deste ano. Segundo a Delegacia de Investigações de Homicídios (DIH) da Polícia Civil, Eriston Santana Rodrigues teria batido no portão da residê...