Cidades Homem suspeito de matar amigo por ciúmes da ex-mulher é preso em Goiânia Rogério Gonçalves de Paula, de 37 anos teria efetuado vários disparos contra Raniel da Silva Marques, de 31, no dia 21 de março

O suspeito de matar o amigo, e então noivo da ex-companheira, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia, foi preso pela Polícia Civil na última terça-feira (6). Rogério Gonçalves de Paula, de 37 anos, teria efetuado vários disparos contra Raniel da Silva Marques, de 31, no dia 21 de março. Segundo informações da Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH), a motivação do crime t...