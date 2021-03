Cidades Homem suspeito de furtar cabos condutores de eletricidade é preso em Jataí De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito agia na região de Rio Verde, Bom Jesus e Maurilândia

Um homem foi preso em Jataí, no sudoeste do Estado, suspeito de furtar cabos condutores de eletricidade utilizados em equipamentos de irrigação de lavouras (pivôs). De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito agia na região de Rio Verde, Bom Jesus e Maurilândia. Com ele, foram encontrados 90 metros de cabo 120mm, 90 metros de cabo 120mm, 20 metros de cabo 2...