Cidades Homem suspeito de atirar em companheira é preso em Uruaçu Tentativa de feminicídio aconteceu durante a madrugada da última terça-feira (7)

Um homem suspeito de atirar contra sua companheirafoi preso em flagrante em Uruaçu, no Norte de Goiás, na última quarta-feira (8). A tentativa de feminicídio aconteceu durante a madrugada do dia 7 dentro de uma casa noturna do município e teria sido motivada por ciúmes. Segundo a Polícia Civil (PC), o investigado se apresentou na delegacia junto com a arma utiliz...