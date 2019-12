Cidades Homem sofre parada cardíaca ao levar choque elétrico em Aparecida de Goiânia Vítima foi encaminhada ao Hugo, onde permanece em estado grave

Um homem ficou gravemente ferido após levar um choque elétrico, no fim da tarde de domingo (22), em Aparecida de Goiânia. A vítima subiu em uma escada e encostou em um fio de energia. Com a descarga, ele caiu e teve uma parada cardíaca. Os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) chegaram rápido e conseguiram reanimar o homem, que foi encami...