Cidades Homem sofre mal súbito e morre em agência bancária do Setor Leste Universitário, em Goiânia Ele estava acompanhado da ex-mulher quando passou mal e morreu ainda no local

Um homem, de 63 anos, morreu dentro de uma agência bancária na Quinta Avenida, no Setor Leste Universitário, na manhã desta sexta-feira (5), em Goiânia. Ele estava acompanhado pela ex-mulher quando teve um mal súbito. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados pelo gerente do banco e constataram o óbito ainda no local. De acordo com relatos, a ...