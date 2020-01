Cidades Homem sofre acidente de carro ao fugir de assalto, em Luziânia A vítima foi atacada com uma faca em uma tentativa de roubo e ao escapar do criminoso teria perdido o controle da direção

Um homem sofreu um acidente de trânsito ao tentar fugir de um assalto em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF), durante a madrugada deste sábado (18). A vítima foi atacada com uma faca em uma tentativa de roubo e ao fugir do criminoso, perdeu o controle da direção. O carro que dirigia bateu em um muro e depois em um poste de alta tensão. O veículo tombou...