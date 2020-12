Cidades Homem sem habilitação é autuado na BR-060, em Alexânia A motocicleta foi apreendida e o rapaz assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência

Um motociclista sem habilitação tentou fugir, nesta segunda-feira (7), da fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-060, em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal, e acabou autuado. Segundo a corporação, equipe estava em ronda quando tentou abordar o jovem, que fugiu em alta velocidade e fazendo manobras perigosas. Foi feito o acompanhamento e o co...