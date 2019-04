Vida Urbana Homem se fere gravemente após derramar soda cáustica em Goiânia Vítima foi transferida já inconsciente para o Hugol

Um homem, de 46 anos, teve ferimentos graves após ter derramado soda cáustica sobre si mesmo no Setor Lote Mansões Goianas, em Goiânia, durante a tarde desta segunda-feira (8). Júnior Silva disse que diluiu soda em água quente para jogar no vaso sanitário e acabou derramando o líquido. Ele procurou ajuda no Centro de Atenção Integrada à Saúde (Cais) de Campinas e esta...