Cidades Homem reclama de som alto e é morto a facadas por vizinho em Valparaíso de Goiás; veja vídeo Crime aconteceu durante a madrugada de domingo (29) no corredor de um prédio no Bairro Parque Rio Branco

Atualizada às 15h27. Helenilton Alves dos Santos, de 37 anos, morreu após ser esfaqueado na madrugada desse domingo (29) no corredor do 5º andar de um prédio no Bairro Parque Rio Branco, em Valparaíso de Goiás. O suspeito do crime é João Roberto Penna Pereira, de 35, vizinho da vítima. O esfaqueamento foi registrado pelo circuito de câmeras. Segundo informações da TV ...