Vida Urbana Homem reage a assalto e é esfaqueado em Goiânia Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi golpeada no braço

Um homem foi esfaqueado durante um assalto, no fim da madrugada desta quarta-feira (10), na Praça Joaquim Lúcio, no setor Campinas, em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima reagiu ao assalto e levou um golpe de faca no ombro. Após o crime, o suspeito fugiu. A vítima foi socorrida no local. BR-060 Duas pessoas ficaram feridas em um acidente, na ma...