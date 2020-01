Cidades Homem que viu mulher grávida e filha morrerem atropeladas presta depoimento em Goiânia Familiares e amigos estão na Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito com cartazes e pedem Justiça

O marido de Meiriany Ester Luiz Cotrim, de 28 anos, e pai de Ana Vitória Luiz da Silva, de 4, Raul Rodrigues presta depoimento na manhã desta segunda-feira (6) na Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict). Familiares e amigos estão na porta da especializada com cartazes e pedem Justiça. Mãe e filha foram atropeladas e mortas na tarde do último dia 31 na Avenida Independência, no setor Leste Vila Nova, próximo...