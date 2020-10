Cidades Homem que tentou matar a esposa e o cunhado em Nerópolis é preso no interior de São Paulo O suspeito, que atropelou repetidamente as vítimas, teria cometido o crime por não aceitar o término do relacionamento com a esposa

Um homem que tentou matar a esposa e o cunhado no último dia 7 de outubro, em Nerópolis, município do Centro Goiano, foi encontrado e preso pela Polícia Civil (PC) no interior de São Paulo. O suspeito, que atropelou repetidamente as vítimas, teria cometido o crime por não aceitar o término do relacionamento com a esposa, que reclamava de ciúmes excessivo do marido. De acordo...