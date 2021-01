Cidades Homem que se passou por governador do DF e aplicou golpes é solto em audiência em Goiânia Investigado tinha sido preso na segunda-feira (4) no Jardim América, na capital

O homem, de 28 anos, suspeito de se passar pelo governador do Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha, e aplicar golpes por meio do WhatsApp, foi solto, nesta terça-feira (5), durante audiência de custódia. O investigado tinha sido preso nessa segunda-feira (4) no Jardim América, em Goiânia. As investigações começaram após o governador Ibaneis informar que teve a agenda...