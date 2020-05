Cidades Homem que se afogou no Rio Piracanjuba, em Água Limpa, continua desaparecido Com equipe de mergulhadores, Corpo de Bombeiros realiza buscas pela vítima desde a tarde deste domingo (3), quando fato ocorreu

Continua desaparecido o homem que se afogou no Rio Piracanjuba, na zona rural de Água Limpa, na tarde deste domingo (3). Com mergulhadores, o Corpo de Bombeiros realiza buscas no local, mas até a tarde desta segunda-feira (4) ele não havia sido encontrado. De acordo com testemunhas, a vítima estava com amigos, mas entrou na água e não foi mais vista. O caso é o terceiro registrado no último fim de semana. Também neste domingo, um jovem de 17 anos desapareceu após se afogar em um lado de Montividiu, n...